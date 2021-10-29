Ещё 289 человек заразились COVID-19 в Псковской области

11:51, 29 октября 2021, ПАИ

57 454 человека заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 289 человек, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Выздоровело 48 960 пациентов (за сутки – 301), умерло 897 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 599 333 теста на коронавирус (за сутки – 2 437).

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.