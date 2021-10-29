Почти 600 тысяч тестов на коронавирус провели в Псковской области

11:58, 29 октября 2021, ПАИ

За последние сутки в Псковской области провели 2 437 тестов на коронавирус. Общее количество исследований с начала пандемии достигло 599 333, сообщается в официальном Telegram-канале региона.

Всего в Псковской области коронавирусом заразилось 57 454 человека, 48 960 пациентов выздоровело, 904 человека умерло.

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности — носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.