38-летняя псковичка пыталась украсть из магазина продукты

12:26, 29 октября 2021, ПАИ

В Пскове росгвардейцы задержали женщину, подозреваемую в хищении из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

28 октября экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что в магазине на улице Я. Фабрициуса сработала кнопка тревожной сигнализации. Сотрудники Росгвардии прибыли на место и задержали 38-летнюю женщину, которая похитила из торгового зала продукты питания.

По данному факту проводится проверка.