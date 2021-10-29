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Общество

Владельцы новых iPhone получат терабайт интернет-трафика от Tele2

Tele2 дарит терабайт интернет-трафика владельцам iPhone 13. Бонус станет выгодным дополнением к покупке последних моделей iPhone и позволит в полной мере оценить все их преимущества.

Обладатели новых моделей iPhone получат от Tele2 терабайт мобильного интернета на год. Такого объема трафика им хватит, чтобы прослушать 200 000 музыкальных треков, выложить в социальные сети 250 000 фотографий или посмотреть 500 часов HD-видео.

Бонус получат владельцы iPhone 13 с тарифами «Мой онлайн», «Мой онлайн+», «Везде онлайн» или «Премиум 04_2020». В программе участвуют модели: iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max и iPhone 13 mini. Терабайт мобильного трафика будет добавлен к основному пакету интернета автоматически, когда абонент вставит SIM-карту Tele2 в новый смартфон. Бонусом клиент сможет воспользоваться до 31 января 2023 года. Подробнее об условиях акции на сайте tele2.ru.

Специальное предложение позволит клиентам Tele2 использовать все инновационные возможности нового поколения iPhone. Благодаря дополнительному терабайту интернет-трафика и высокоскоростному 4G они смогут смотреть видео в высоком разрешении, размещать качественный контент в социальных сетях, слушать музыку, скачивать электронные и аудиокниги, устанавливать мобильные приложения, совершать онлайн-покупки и делать многое другое.

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Владельцы новых iPhone получат терабайт интернет-трафика от Tele2

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