Северное сияние смогут увидеть псковичи 30 октября

13:04, 29 октября 2021, ПАИ

Вечером 30 октября жители Псковской области и других северных регионов смогут увидеть северное сияние. Об этом сообщается в группе «Клуб любителей астрономии Псковской области».

«На субботний вечер многие прогнозы обещают ясную погоду. Есть неплохой шанс увидеть полярное сияние на широтах Пскова вечером в субботу (30 октября). И, судя по тому что иногда выброс достигает Земли намного раньше запланированного времени, не исключены полярные сияния уже в ближайшую ночь с пятницы на субботу», - рассказали псковские астрономы и напомнили, что любые прогнозы, связанные с возможной видимостью полярных сияний носят вероятностный характер.

Связано возможное поялвение северного сияния с тем, что в сторону Земли идет выброс с Солнца. Согласно текущим моделям SWPC NOAA и ISWA NASA, выброс достигнет Земли 30 октября около 16:00 и 21:00 по московскому времени.