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Марина Борисенкова: Всероссийская перепись населения поможет в реализации адресных социально значимых программ

Председатель Всероссийского общества инвалидов в Псковской области Марина Борисенкова считает, что Всероссийская перепись населения поможет в реализации адресных социально значимых программ. Об этом она заявила Псковскому агентству информации.

«Участие каждого жителя Псковской области во Всероссийской переписи населения крайне важно, - отметила Марина Борисенкова. - От итогов переписи будет зависеть формирование и реализация социально значимых программ и адресной помощи. Для нас с вами имеет большое значение, чтобы органы государственной власти, ответственные за подготовку таких программ, получили не только статистическую информацию о количестве жителей, но и понимание, какое количество семей проживает на данной территории, в каких они проживают условиях, сколько в этих семьях детей. От этой информации будет зависеть, сколько в ближайшем будущем будет построено детских садов и школ в том или ином городе и районе, в каком объеме строить новые дома, дороги и иную инфраструктуру, в том числе доступную и удобную для всех». 

Марина Борисенкова подчеркнула, что сейчас есть возможность прохождения переписи онлайн, на портале госуслуг, что особенно удобно для людей с инвалидностью.

«Уделив совсем немного времени переписи, мы поможем государству в экономическом и социальном планировании сейчас и во благо будущих поколений», - заключила она.

С 15 октября по 14 ноября в России проходит Всероссийская перепись населения. Каждый гражданин может принять в ней участие одним из трех способов: ответив на вопросы на портале госуслуг, дождавшись переписчика дома или сходив на стационарный участок или в МФЦ. Узнать переписчика можно по уникальной накидке с логотипом переписи или попросив у него официальное удостоверение. Результаты переписи обнародуют в электронном виде в конце 2022 года на официальном сайте Росстата.

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