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Культура

Названы имена победителей конкурса «Литературная Псковщина в комиксах»

  • Названы имена победителей конкурса «Литературная Псковщина в комиксах»
    Фото: Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина
  • Названы имена победителей конкурса «Литературная Псковщина в комиксах»
    Фото: Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина
  • Названы имена победителей конкурса «Литературная Псковщина в комиксах»
    Фото: Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина
  • Названы имена победителей конкурса «Литературная Псковщина в комиксах»
    Фото: Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина
  • Названы имена победителей конкурса «Литературная Псковщина в комиксах»
    Фото: Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина
  • Названы имена победителей конкурса «Литературная Псковщина в комиксах»
    Фото: Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина
  • Названы имена победителей конкурса «Литературная Псковщина в комиксах»
    Фото: Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина
  • Названы имена победителей конкурса «Литературная Псковщина в комиксах»
    Фото: Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина
  • Названы имена победителей конкурса «Литературная Псковщина в комиксах»
    Фото: Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина
  • Названы имена победителей конкурса «Литературная Псковщина в комиксах»
    Фото: Псковская областная библиотека для детей и юношества им. В. А. Каверина

В Псковской области подвели итоги регионального этапа конкурса рисованных историй «Литературная Псковщина в комиксах». Конкурс проходил в рамках всероссийского челлендж-проекта «Литературная карта России в комиксах», организованного Российской государственной библиотекой для молодёжи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковской областной библиотеке для детей и юношества им. В. А. Каверина. 

В номинации «9+» первое место заняла Анна Фадеева, второе – Михаил Григорьев, третье – Софья Федорова (все трое из Великих Лук).

В номинации «12+» первое место заняла Валерия Рысакова (Великие Луки), второе – Карина Зверева (Псков), третье – Полина Янишевская (Великие Луки) и Ксения Васильева (Псков).

В номинации «18+» первое место занял Дмитрий Карякин (Псков), второе – Дарья Шляпина (Псков), третье – Ольга Гребнева (Псков).

Всего на конкурс поступило 38 работ. Лучшие работы будут опубликованы в сборнике и представлены на всероссийской экспозиции «Литературная Россия в комиксах». Финальная экспозиция лучших конкурсных работ из всех регионов – участников проекта состоится в Москве в декабре 2021 года.

«Главная цель конкурса – повышение интереса к отечественному литературному наследию, непосредственно связанному с Псковской землей. Участникам было предложено художественно представить реальные истории из жизни известных литераторов, произошедшие с ними в Псковском регионе; пересказать посредством комиксов фрагменты литературно-художественных произведений авторов, чья жизнь и творчество связаны с Псковским краем; изобразить местные истории, которые легли в основу литературно-художественных произведений», – рассказали организаторы.

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