Велосипедистку сбили на пешеходном переходе в Пскове
Велосипедистку сбили на пешеходном переходе в Пскове, передает корреспондент Псковского агентства информации.
Авария произошла 29 октября на пересечении улиц Советской и Кузнецкой.
По словам очевидцев, 58-летняя женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда.
Водитель автомобиля Lada не успел среагировать и допустил наезд на пешехода. Женщина получила различные травмы, на данный момент решается вопрос о её госпитализации.
На месте происшествия работают сотрудники АСС, ДПС и медики. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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