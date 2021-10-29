Велосипедистку сбили на пешеходном переходе в Пскове

13:49, 29 октября 2021, ПАИ

Велосипедистку сбили на пешеходном переходе в Пскове, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Авария произошла 29 октября на пересечении улиц Советской и Кузнецкой.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ











По словам очевидцев, 58-летняя женщина пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда.

Водитель автомобиля Lada не успел среагировать и допустил наезд на пешехода. Женщина получила различные травмы, на данный момент решается вопрос о её госпитализации.

На месте происшествия работают сотрудники АСС, ДПС и медики. Обстоятельства произошедшего выясняются.