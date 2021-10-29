Борис Елкин назвал причины перебоев с уличным освещением в Пскове

14:29, 29 октября 2021, ПАИ

И. п. главы администрации Пскова Борис Елкин во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте рассказал о причинах перебоев с уличным освещением в городе.

По словам Елкина, поступает много обращений от псковичей, которые жалуются на перебои с освещением в городе. В частности, речь идет об улицах Некрасова, Горького и сквере на Четырёх углах.

«Бывают локальные места, когда освещение пропадает, - отметил Елкин. – Это связано с разрывом сетей или аварийно-строительными работами».

Борис Елкин также подчеркнул, что вопрос освещения напрямую влияет на безопасность дорожного движения.