Борис Елкин назвал причины перебоев с уличным освещением в Пскове
И. п. главы администрации Пскова Борис Елкин во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте рассказал о причинах перебоев с уличным освещением в городе.
По словам Елкина, поступает много обращений от псковичей, которые жалуются на перебои с освещением в городе. В частности, речь идет об улицах Некрасова, Горького и сквере на Четырёх углах.
«Бывают локальные места, когда освещение пропадает, - отметил Елкин. – Это связано с разрывом сетей или аварийно-строительными работами».
Борис Елкин также подчеркнул, что вопрос освещения напрямую влияет на безопасность дорожного движения.
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