Борис Елкин заявил о необходимости развивать велоиндустрию в Пскове

14:48, 29 октября 2021, ПАИ

Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте заявил о необходимости развивать велоиндустрию в Пскове.

«Надо развивать в городе велоиндустрию, - считает Елкин. – Нужно работать в трёх направлениях – тротуары, велодорожки и проезжая часть, по которой передвигаются автомобили».

Отвечая на вопрос о целесообразности одностороннего движения на улице Герцена, Борис Елкин отметил, что это проектное решение, которое можно пересмотреть, но добавил, что там уже сделана велосипедная дорожка, которую «не хотелось бы убирать».