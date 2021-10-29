Борис Елкин заявил о необходимости развивать велоиндустрию в Пскове
Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин во время прямого эфира в своем Instagram-аккаунте заявил о необходимости развивать велоиндустрию в Пскове.
«Надо развивать в городе велоиндустрию, - считает Елкин. – Нужно работать в трёх направлениях – тротуары, велодорожки и проезжая часть, по которой передвигаются автомобили».
Отвечая на вопрос о целесообразности одностороннего движения на улице Герцена, Борис Елкин отметил, что это проектное решение, которое можно пересмотреть, но добавил, что там уже сделана велосипедная дорожка, которую «не хотелось бы убирать».
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