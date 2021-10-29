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Общество

Россельхозбанк знакомит псковских фермеров с цифровыми точками роста дохода

Первую в России цифровую платформу «Своё» на встрече по развитию сельского туризма в Псковской области 27 октября презентовал начальник отдела по работе с клиентами микробизнеса Псковского филиала Россельхозбанка Антон Пожеданов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского филиала Россельхозбанка.

«Цифровая экосистема «Своё» Россельхозбанка показалась нам очень перспективной. Для Ассоциации – это важная и актуальная информация, которую мы будем изучать. Отмечу, что партнёрство с банком должно быть более тесным для развития сельского туризма в России», – считает исполнительный директор Национальной ассоциации организаций по развитию сельского и экотуризма Вадим Калиничев. 

«Умная площадка» решает бизнес-задачи для разных аудиторий. Например, платформа «Своё фермерство» позволяет предпринимателям закупать семена, удобрения, корма и сельхозтехнику, в режиме 24/7 консультироваться с ветеринаром, получить набор бизнес-сервисов и подобрать персонал.

Вторая площадка «Своё родное». Россельхозбанк специально разработал для обычных фермеров, имеющих небольшое хозяйство, чтобы они напрямую могли продавать без дополнительных затрат. И как заметил Антон Пожеданов, любой фермер – участник экосистемы может создать свой интернет-магазин на платформе, загрузить каталог продукции, подключить доставку, оплату и продавать продукцию через приложение.

«В экосистеме «Своё» псковских фермеров зарегистрировалось пока не так много – всего 30 производителей, которые добавили около 200 товаров для реализации как оптом, так и в розницу, – комментирует Антон Пожеданов. – Из-за решения большого количества задач фермерам элементарно не хватает времени и ресурсов на внедрение даже уже существующих технологических решений. Задача экосистемы – помочь фермеру автоматизировать бизнес-процессы. Мы приглашаем всех участников агробизнеса региона пройти регистрацию на платформе независимо от того, являетесь ли вы клиентом нашего банка или нет».

Как раз о своём положительном опыте работы с площадкой «Своё родное. За городом», которую разработал Россельхозбанк для развития агротуризма, рассказала на встрече Светлана Баранова, возглавляющая бюро путешествий «Континент» и НКО «Псковский областной союз туриндустрии».

«Мы готовы к ещё большему сотрудничеству с Россельхозбанком, так как активно пользуемся площадкой «Своё родное. За городом». Хотим поблагодарить разработчика, особенно за раздел «Путешествия». Маршруты, которые у нас были сформированы по объектам сельского туризма, мы легко выложили на платформу. Здесь создана удобная форма, позволяющая разместить туристические программы. Наши предложения стали регулярными – туристы могут приехать на своем автомобиле или на поезде», – отметила Светлана Баранова.

«Цифровая платформа «Своё» дает возможность любым агропредприятиям без дополнительных затрат автоматизировать свой бизнес и, не отвлекаясь от основной деятельности, пользоваться всеми технологическими преимуществами для увеличения прибыли компании», – подчеркнул директор Псковского филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов.

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