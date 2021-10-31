Луков день наступил по народному календарю

09:24, 31 октября 2021, ПАИ

31 октября отмечается память святого Луки — апостола от семидесяти, сподвижника апостола Павла. Об этом сообщает calend.ru.

По преданию, Лука вместе с другими учениками Иисуса Христа ещё при его земной жизни был отправлен на первую проповедь о Царствии Небесном. Впоследствии святой сопровождал в путешествиях апостола Павла. Лука принял мученическую смерть в городе Фивы. Его почитают как автора одного из четырёх Евангелий и Деяния святых апостолов. Также он считается первым в истории иконописцем. По легенде, Лука написал первую икону Пресвятой Богородицы, а также ещё несколько образов Божьей Матери, в том числе Владимирскую, Ченстоховскую, Сумельскую и Киккскую.

В народе святого почитали как покровителя иконописцев и всех живописцев. В этот день людям таких профессий оказывали особый почёт.

Также Луку, который владел лекарским искусством, связывали с луком, который применяли от многих болезней. В этот день проводили луковые базары, хоть это было и не слишком прибыльно.

На Луку также было принято молиться святому о добрых отношениях в семье, о совете и любви между мужем и женой. К нему обращались за помощью и огородники.

Наблюдали в этот день за приметами: если листья с вишни ещё не опали — снег долго не ляжет.