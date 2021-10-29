Четыре медали завоевали псковичи на первенстве Европы по тхэквондо

15:14, 29 октября 2021, ПАИ

Четыре медали завоевали псковские спортсмены на первенстве Европы по тхэквондо ИТФ. Соревнования проходят в городе Ираклион (Греция), сообщили Псковскому агентству информации в Псковской федерации тхэквондо.

В соревнованиях принимают участие более 1000 спортсменов из 22 стран. Двое спортсменов псковского тренера Алины Смирновой заняли призовые места по двум дисциплинам: формальный комплекс (туль) и спарринг.

Ольга Корноухова, проведя два выхода в тулях, завоевала бронзовую медаль. Станислав Шпер также занял третье место, уступив в полуфинале со счётом 2:3 спортсмену с Украины – победителю данной категории.

В личном спарринге Ольга Корноухова заняла третье место, выиграв два поединка у спортсменок из Казахстана и Греции, однако проиграв в полуфинале сопернице с Украины со счетом 0:2.

Станислав Шпер победил спортсменов из Греции и Украины, дошёл до финала и встретился там ещё с одним спортсменом из Греции. Однако уступил в 4 раунде до первого технического действия и занял второе место в личном спарринге в категории 45 килограммов.

«Победы на этих соревнованиях говорят о высоком уровне подготовки спортсменов. Впервые в Псковской федерации тхэквондо спортсмены привезли по две медали каждый с первенства Европы», – отметили в федерации.