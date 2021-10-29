Улицу Новаторов в Пскове отремонтируют в 2022 году

15:28, 29 октября 2021, ПАИ

В Пскове в следующем году отремонтируют улицу Новаторов. Об этом сообщил исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин во время прямого эфира в своём Instagram-аккаунте.

По словам Елкина, вопрос ремонта улицы был проработан с городским Управлением городского хозяйства.

«Будем изыскивать средства и в следующем году ремонтировать эту улицу», - добавил и.п. главы администрации города.

Кроме того, в начале текущей недели силами УГХ Пскова была произведена подсыпка ям асфальтовой крошкой на улице Новаторов.

«Это временные меры, конечно, необходимо ремонтировать улицу, которая соединяет промышленную зону и частный сектор», - отметил Елкин.