Более 280 тысяч жителей Псковской области уже приняли участие во всероссийской переписи населения

15:57, 29 октября 2021, ПАИ

Более 280 тысяч жителей Псковской области уже приняли участие во всероссийской переписи населения. Об этом заявила руководитель Псковстата Валентина Валиуллина на заседании комиссии по проведению всероссийской переписи населения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил всех, кто принимал участие в организации кампании, отметив, что первые две недели переписи в Псковской области прошли на высоком уровне, без существенных проблем и жалоб.

Свои данные уже предоставили более 280 тысяч жителей региона (46%), это второй показатель в Северо-Западном федеральном округе. Из них 30 %, или 86 тысяч человек, занесли сведения через портал «Госуслуги», проинформировала Валентина Валиуллина. Лидерами по интернет-переписи являются Псковский, Пыталовский, Дновский и Куньинский районы.

«Учитывая эпидситуацию, это важный показатель, который говорит о хорошо проведенной работе с населением во всех перечисленных муниципальных образованиях», – заметил губернатор и обратил внимание на важность сохранения темпов реализации кампании.

Одной из ключевых задач в ходе проведения переписи остается соблюдение всех противовирусных регламентов и мер безопасности, подчеркнул глава региона. Было отмечено, что некоторые жители отказываются открывать дверь переписчикам, ссылаясь на боязнь распространения COVID-19. В этой части Михаил Ведерников напомнил о проведении в регионе сопутствующей информационной кампании о принятых мерах по обеспечению безопасности населения в период проведения переписи.

Речь, в частности, идёт о еженедельном тестировании персонала на COVID-19. Стоит отметить, что 60 % от общего числа переписчиков, контролеров и инструкторов в регионе привиты от ковида или переболели им, а также на 100 % снабжены средствами индивидуальной защиты. Кроме того, переписчики не заходят в дома и квартиры – опрос проводится вне квартир и домовладений.

И, наконец, каждый человек может переписаться самостоятельно через портал «Госуслуги». Тогда ему не придется общаться с переписчиком, достаточно будет только показать QR-код. «Перепись онлайн – это самый простой и безопасный способ участия в кампании», – в очередной раз заметил губернатор.

В ходе заседания был рассмотрен и кадровый вопрос. глава региона заявил о нехватке числа переписчиков. Одной из причин является заболевание персонала, задействованного в кампании, новой коронавирусной инфекцией. Так, с начала переписи в регионе выявлено 27 инфицированных человек. В целом, по разным причинам в регионе произошла замена 10 % контроллеров и 25 % переписчиков. Кадровый резерв практически исчерпан, дополнила Валентина Валиулина.

По итогам заседания губернатор озвучил ряд поручений руководству управления информационной политики администрации Псковской области. Они касаются усиления проводимой кампании в части освещения мер безопасности, организованных в рамках переписи. Отдельную работу предложено провести по увеличению информации в СМИ о востребованности в муниципалитетах вакансий переписчиков.

Главам муниципалитетов было поручено организовать поддержку и волонтёрам, задействованным в проведении всероссийской переписи в регионе.

«Коллеги, прохождение всероссийской переписи – это общегосударственная задача, от которой зависит качество и количество федеральной помощи и поддержки, потому что она распределяется, исходя из количества населенных пунктов и количества проживающих там людей, а также особенностей расселения и проживания. Поэтому прошу вас оказывать всевозможную поддержку участникам переписи и помогать им в решении возникающих вопросов», – обратился губернатор к участникам заседания.

Отметив статус и исключительную важность кампании, глава региона заявил о том, что заседания будут проходить дважды в неделю для оперативной отработки всех возникающих вопросов.