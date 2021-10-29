До 1085 мест расширен коечный фонд для лечения коронавирусных больных в Псковской области

16:14, 29 октября 2021, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу провел рабочую встречу с председателем регионального комитета по здравоохранению Мариной Гаращенко. Она была посвящена обсуждению различных аспектов функционирования областной системы здравоохранения, в том числе в период нерабочих дней, установленных президентом Российской Федерации, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Марина Гаращенко проинформировала, что суммарный коечный фонд для лечения и долечивания коронавирусных больных в настоящее время составляет 1085 коек. «Все учреждения с учетом коек долечивания успешно функционируют. Реанимационные койки инфекционной больницы полностью загружены. Тяжелые пациенты, требующие высококвалифицированного реанимационного ухода, кислородной поддержки, но не нуждающиеся в нахождении в „красной зоне“, переводятся в Псковскую городскую больницу. Это очень помогает, разгружает инфекционную больницу», – отметила она.