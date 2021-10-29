XXVII Юношеские Кутузовские чтения состоялись в Пскове

16:34, 29 октября 2021, ПАИ

В псковской Историко-краеведческая библиотеке имени И. И. Василёва прошли XXVII Юношеские Кутузовские чтения. На этот раз эти чтения были посвящены 800-летию со дня рождения святого благоверного князя Александра Невского. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В связи с антиковидными ограничениями чтения прошли в онлайн-формате: трансляция докладов велась в группе библиотеки имени И. И. Василёва «ВКонтакте» и на канале библиотеки в YouTube.

Приветствуя участников онлайн-конференции, заведующая историко-краеведческой библиотеки имени И. И. Василёва Людмила Русанова напомнила, что Юношеские Кутузовские чтения проводятся в Пскове ежегодно при поддержке исторического факультета ПсковГУ, а также управлений культуры и образования городской администрации. Она также подчеркнула, что эти чтения названы в честь великого российского полководца, победителя Наполеона Михаила Илларионовича Кутузова потому, что он тоже был родом из Псковской области.

Во вступительном слове к конференции её научный руководитель, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета ИГНЯК кафедры отечественной истории Псковского государственного университета Зоя Тимошенкова также подчеркнула важность фигуры Александра Невского для отечественной истории и отметила непреходящее значение его военных и политических побед. По её словам, несмотря на то что Ледовое побоище было рядовой средневековой битвой, это сражение оказало огромное влияние на историю России. Не зря же после отмены крепостного права русские крестьяне стали заказывать себе иконы с ликом Александра Невского, почитая его своим главным освободителем даже спустя несколько веков после его земной жизни. «Такие люди не остаются в том веке, в котором они жили», - заключила Зоя Тимошенкова.

Чтения начались с доклада ученика псковской общеобразовательной школы № 16 имени Героя России Александра Воробьёва Ярослава Красикова, который рассказал о Невской битве 1240 года.

Затем первокурсница истфака ПсковГУ Надежда Гарчу ещё раз углубилась в обстоятельства Ледового побоища и на основании новейших научных изысканий постаралась уточнить место этой битвы и количество жертв противника.

Одиннадцатиклассница псковской общеобразовательной школы № 23 Александра Герасимова выступила с докладом «Князь Александр Невский – воин, политик, дипломат», который она специально для Кутузовских чтений записала на горе Соколихе возле памятника Александру Невскому.

Десятиклассник псковской общеобразовательной школы № 18 имени Героя Советского Союза В. Ф. Маргелова Владимир Бузлаев посвятил своё небольшое научное исследование истории Ордена Александра Невского.

Полина Кириллова, Альбина Старостенко, Ирина Пушпортова и Валерия Тимофеева из 10А класса псковской школы № 13 обобщили произведения литературы и искусства, героем которых стал Александр Невский. Девушек особенно заинтересовала история создания фильма «Александр Невский»: подробности съёмок и воспоминания участников этого проекта.

Шестиклассница из школы № 16 имени Героя России Александра Воробьёва Екатерина Карабанова напомнила участникам чтений, какие существуют псковские памятники и мемориалы, связанные с именем святого благоверного князя.

Завершил XXVII Юношеские Кутузовские чтения доклад ведущего археографа отдела информации, публикации и научного использования документов Государственного архива Псковской области Екатерины Максимовой о том, как создавался монумент в память о Ледовом побоище на горе Соколихе («от идеи до реализации»). Она объяснила, почему было изменено место установки этого монумента и как так получилось, что работа над этим памятником велась 26 лет.