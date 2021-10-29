«Ночь ревакцинации» в цирке устроят в Якутске

16:35, 29 октября 2021, ПАИ

В Якутске устроят «Ночь ревакцинации». Об этом сообщает местное информационное агентство со ссылкой на Мининноваций республики.

Акция состоится 30 и 31 октября с 18:00 до 23:00 в здании Государственного цирка на улице Пояркова, 22. Любой житель Якутска сможет получить вакцину от COVID-19 без записи и прикрепления. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис.

По данным оперштаба, в Якутии полностью привиты 54,2% населения, в Якутске — 55,61%. За минувшие сутки в республике зарегистрировали 294 новых случая коронавируса.