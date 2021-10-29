Создаем «портрет» России: переписчик из Печорского района рассказала о тонкостях своей работы

17:07, 29 октября 2021, ПАИ

В Псковской области, как и по всей стране, с 15 октября по 14 ноября проводится Всероссийская перепись населения. Герои переписи – переписчики. Среди них люди разных профессий и рода занятий. Переписчик 6-го счётного участка в Печорском районе, исполняющая обязанности директора Паниковской основной общеобразовательной школы Татьяна Добролюбова рассказала о работе переписчика и о том, как проходит перепись на её участке.

– Татьяна Васильевна, вы уже участвовали в таких крупных статистических мероприятиях, как перепись?

– Я принимаю участие во Всероссийской переписи населения в качестве переписчика первый раз, но имею опыт работы переписчиком во Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года.

– Чем вас привлекла работа переписчика?

– Работа переписчика позволяет глубже узнать жизнь родного района, его жителей. Печорский район известен тем, что на его территории проживает малочисленная народность сету. Я переписала уже порядка 20 человек этой народности, а в школе у нас учится шесть детей из народа сету.

В ходе переписи встречаешь интересных и творческих людей, и их немало. Например, в деревне Олохово я переписывала женщину, которая изготавливает керамические изделия по заказу Московского фарфорового завода.

По профилю своей основной работы я всё время работаю с людьми. Считаю, что умение общаться с людьми – очень важное качество для переписчика, и оно мне очень пригодилось в этой работе. Что ещё немаловажно – это дополнительный заработок, конечно же, в свободное от основной работы время.

– У вас большой объём работы? И есть ли какие-то особенности в проведении переписи населения в вашем районе?

– Мне предстоит обойти 417 помещений в 47 населённых пунктах. Большую часть своей работы я уже проделала.

Особенность Печорского района – хуторная система, что вызывает определенные сложности. Вот примеры. Целый день понадобился для того, чтобы побывать в четырёх деревнях, при этом переписано было всего десять человек. Или, например, известно, что такая-то деревня пустует, но побывать там обязательно надо, чтобы убедиться в этом ещё раз, а вдруг там уже кто-то проживает? На всё это уходит немало времени.

– Как относятся местные жители к переписи?

– В целом опрошенные мною жители к проведению переписи относятся положительно, они охотно идут на контакт, доброжелательны и, что очень приятно, проявляют хлебосольство русского человека – угощают, кто кабачком, кто яблоками со своих садов и огородов. Считаю, что с каким настроением ты придёшь в домохозяйство, тем же ответят и тебе. Есть, конечно, и отказы, но у меня их было всего три, и то это приезжие люди, а не местные.

– Скажите, какие опасности могут подстерегать переписчика?

– Во-первых, особенностью текущей переписи является сложная эпидемиологическая обстановка. На этот случай предусмотрены средства индивидуальной защиты, есть инструкция по соблюдению мер безопасности при проведении опроса, которые строго соблюдаются.

Ещё из опасностей, которые могут ожидать переписчика, – это собаки, на случай встречи с которыми также есть определенные рекомендации.

– Татьяна Васильевна, вы сами уже ответили на вопросы переписи?

– Я переписалась через портал «Госуслуги» в первые дни переписи, считаю этот способ удобным, быстрым и безопасным. К сожалению, у нас не во всех населённых пунктах хорошо работает сеть Интернет, поэтому опрос провожу в основном с помощью планшета, что также удобно и надежно. И пока он меня не подводил.

– Как вы считаете, нужно ли проводить переписи населения?

– Считаю, что переписи населения проводить надо обязательно, так как на основе ответов на вопросы могут быть решены многие важные проблемы, например, с той же сетью Интернет, мобильной связью. В блоке вопросов о наличии в жилом помещении телекоммуникаций есть вопросы об оснащенности этими видами услуг. И если большинство жителей ответят, что интернет и мобильная связь практически отсутствуют, то, уверена, будут приняты соответствующие меры для улучшения качества этих видов услуг.

По материалам территориального органа Федеральной службы

государственной статистики по Псковской области