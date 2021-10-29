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«Гдовская заря» получила ответы на важные для гдовичей вопросы, дающие надежду на их положительное решение

Фото: пресс-служба администрации региона

Вопрос из Гдовского района о дальнейшей судьбе «Дома крестьянина» — памятника градостроительной архитектуры, находящегося в аварийном состоянии, обсудили в рамках прямой линии губернатор Псковской области Михаил Ведерников и главный редактор газеты «Гдовская заря» Ольга Галахова.

Проблему о двухэтажном здании в центре Гдова губернатор услышал впервые, но серьезно отнёсся к озвученной главным редактором Ольгой Галаховой просьбе сохранения памятника культурного наследия.

Скоро в Гдове побывают представители комитета по сохранению подобных объектов, специалисты комитета по строительству и ЖКХ, чтобы оценить масштаб работ и варианты решения проблемы. К этому времени совместно с директором Гдовского краеведческого музея и администрацией района редакция подготовит пакет документов с различными вариантами использования в дальнейшем спасенного и расселённого двухэтажного здания.

Редактор «Гдовской зари» Ольга Галахова задала Михаилу Ведерникову и вопрос о помощи муниципальному предприятию «Гдовская районная типография».

Напомним, что она находится в деревянном здании на улице Ленинградской, построенном еще в 50-е годы прошлого века. 9 печей, которыми отапливаются рабочие помещения, требуют ремонта, как и крыша и складские помещения.

В типографии работают около 30 гдовичей. В прошлом году во время почти двухмесячной вынужденной самоизоляции сотрудников предприятие продолжало выплачивать им средства. За это время образовалась почти полумиллионная задолженность типографии, и выровнять ситуацию при всех стараниях нового руководителя (с 1 сентября спасать предприятие пришла Валентина Макарова, которая ранее уже руководила типографией) не удаётся. Хотя сократить задолженность смогли на 100 тысяч рублей и заработную плату сотрудникам выплачивают стабильно.

Губернатор, выслушав вопрос из Гдова, сделал акцент на том, что в первую очередь администрация Гдовского района должна побеспокоиться о таком предприятии.  При этом Михаил Ведерников объявил о решении выделить субсидию из областного бюджета на выравнивание финансовой ситуации в типографии.

Сказанное главой региона уже выполнено, и директор МП от лица всего коллектива выразила благодарность губернатору и всем, кто не остался в стороне от решения вопроса, и заверила, что предприятие сделает всё, чтобы появились новые контракты для развития и выхода на стабильную прибыль.

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