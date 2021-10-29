Круглый стол для учителей математики проходит в ПсковГУ

17:25, 29 октября 2021, ПАИ

Круглый стол «Совершенствование школьного математического образования в Северо-Западном федеральном округе» проходит сегодня, 29 октября, на базе Псковского государственного университета. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза, на круглом столе обсуждают, как сделать математику привлекательной для школьников, на каких платформах организовать уроки в условиях пандемии, что предложить ученикам с особыми образовательными потребностями.

Мероприятие проводит Научно-образовательный математический центр имени С. В. Ковалевской совместно с Институтом математического моделирования и игропрактики ПсковГУ. В круглом столе принимают участие более 80 учителей математики, преподавателей вузов и педагогов дополнительного образования из Пскова, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Псковской и Ленинградской областей.

Директор Института математического моделирования и игропрактики ПсковГУ Ирина Медведева приветствовала аудиторию и рассказала о целях и задачах работы НОМЦ «Северо-Западный центр математических исследований имени Софьи Ковалевской», созданного в мае этого года на базе консорциума «Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта – Псковский государственный университет».

«Никакой вектор научных исследований не двинется, если у нас не будет серьезных магистратур и аспирантур, которые вырастут из бакалавриата, – подчеркнула Ирина Медведева. – Но прежде этого мы должны подумать о подготовке школьников, о том, как сделать занятия математикой привлекательными для ребят».

Директор ИММИ представила аудитории круглого стола мероприятия ПсковГУ, связанные с математическим образованием школьников и студентов, и пригласила всех к участию в таких активностях вуза, как хакатоны, «Ночь науки», научно-практические конференции, тематические круглые столы, олимпиады.

В качестве позитивного примера работы с подрастающим поколением Ирина Медведева привела математическую школу ПсковГУ, которая создана на базе НОМЦ. Занятия с ребятами проходят онлайн. Под руководством опытных преподавателей вуза школьники 5-8 классов решают задачи повышенного уровня сложности. Достигнуты договоренности о том, что в ноябре одно из занятий на параллелях 7-8 классов проведут студенты МФТИ – победители всероссийских олимпиад.

Круглый стол продолжили доклады участников, а также работа трёх проблемных групп. Добавим, что по итогам мероприятия предполагается выявить проблемы и запросы учителей, наиболее актуальные на данный момент. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем университет мог планировать свою работу с учителями: организовать для них мастер-классы и курсы повышения квалификации, создать методические рекомендации и в конечном результате оказать реальную помощь учителю в сегодняшних непростых условиях.

Напомним, в мае этого года стало известно о том, что Псковский государственный университет выиграл конкурс Минобрнауки России на создание регионального научно-образовательного математического центра (НОМЦ) в Северо-Западном федеральном округе среди региональных вузов. В подготовке заявки основное участие приняли сотрудники Института математического моделирования и игропрактики и Института инженерных наук.

Планируется, что НОМЦ будет заниматься развитием научных исследований в области математики, а также содействовать профессиональному росту молодых учёных и педагогов благодаря повышению качества математического образования на всех образовательных уровнях.

Сеть математических центров объединяет международные математические центры мирового уровня, созданные в рамках нацпроекта «Наука», и региональные научно-образовательные математические центры (НОМЦ), созданные в рамках реализации Концепции развития математического образования в Российской Федерации. Согласно концепции, НОМЦ должны сочетать в себе научно-исследовательскую и образовательную миссии, направленные на создание единой среды, объединяющей систему высшего, общего и дополнительного образования и математическую науку по всей траектории обучения: школа – университет – аспирантура первые шаги в научной карьере.