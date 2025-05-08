Бал Победы с участием военнослужащих и их жён прошёл в Пскове

23:22, 08 мая 2025, ПАИ

В рамках торжественного мероприятия губернатор Псковской области Михаил Ведерников вручил государственные и региональные награды героям. Второй частью праздника стал Бал Победы, в котором приняли участие военнослужащие и их супруги, сообщил губернатор в своём телеграм-канале.

«Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, мы начинаем вторую часть нашего мероприятия. Бал Победы уже стал доброй традицией, собирая в этом зале тех, кто, не считаясь со своим временем, интересами, здоровьем, всецело отдаёт себя служению нашему Отечеству. И мы всегда приглашаем вас с вашими прекрасными супругами, чтобы вы могли отвлечься, расслабиться и провести время вдвоём», – обратился Михаил Ведерников к приглашённым.

В мероприятии приняли участие руководители правоохранительных, силовых, надзорных, судебных ведомств и структур, а также командиры и военнослужащие частей и соединений. Такие вечера с участием военнослужащих с супругами стали уже доброй традицией, отметил глава регина. Для героев звучали песни военных и послевоенных лет в исполнении эстрадно-джазового оркестра Псковской области.

«Скажу искренние слова благодарности всем, кто отдаёт все силы ради защиты нашего Отечества на передовой, на службе здесь, пресекая попытки проведения террористических актов, обеспечивая безопасность, сохраняя жизни, здоровье, имущество наших людей. Ну и конечно, отдельные слова хочется сказать вам, дорогие жёны, за ваше терпение, за то, что вы относитесь к этой непростой работе с пониманием и реально ждёте своих мужей дом. Ну а в 80-летие Великой Победы хочется только одно пожелать всем нам – победы», – добавил губернатор.