9 Мая – сквозь года по страницам «Псковской правды»: уникальная выставка под открытым небом в Пскове

21:26, 08 мая 2025, ПАИ

Уникальная выставка «Страницы Победы» откроется в Детском парке в День Победы, 9 Мая. Проект был придуман коллегами из Витебска и поддержан газетой «Псковская правда», сообщили организаторы.

Выставка позволит прикоснуться к «Страницам Победы», узнать, о чём писали «Псковская правда» и «Витебские вести» 80, 60, 40, 20 лет назад. В статьях речь идёт о людях и подвигах, о стройках, возрождении и о памяти.

Проект осуществляется при поддержке союзов журналистов России и Беларуси.