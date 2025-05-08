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Общество

9 Мая – сквозь года по страницам «Псковской правды»: уникальная выставка под открытым небом в Пскове

Уникальная выставка «Страницы Победы» откроется в Детском парке в День Победы, 9 Мая. Проект был придуман коллегами из Витебска и поддержан газетой «Псковская правда», сообщили организаторы.

Фото здесь и далее: ПАИ

Выставка позволит прикоснуться к «Страницам Победы», узнать, о чём писали «Псковская правда» и «Витебские вести» 80, 60, 40, 20 лет назад. В статьях речь идёт о людях и подвигах, о стройках, возрождении и о памяти.

Проект осуществляется при поддержке союзов журналистов России и Беларуси.

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