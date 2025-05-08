Огненную картину «Родина-Мать зовёт!» создали с помощью свечей псковичи

22:28, 08 мая 2025, ПАИ

Около трёх тысяч свечей зажгли псковичи, выложив из них огненную картину «Родина-Мать зовёт!», сообщили ПАИ в комитете по молодёжной политике Псковской области.

«Это не просто свечи. Это – тысячи историй, тысячи жизней, отданных за наше мирное небо. Каждая капля дождя, падавшая на пламя, будто напоминала: память не погаснет, сколько бы лет ни прошло. Спасибо каждому, кто пришёл, кто склонил голову в тишине, кто пронёс через годы благодарность героям», – сказали организаторы.

Соорганизатор мероприятия – Молодёжный центр Пскова.

Ранее сообщалось, что выставка «Страницы Победы» откроется в Детском парке, в День Победы, 9 Мая.