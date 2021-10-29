Онлайн-мероприятия в честь празднования Дня народного единства пройдут в Псковской области

17:26, 29 октября 2021, ПАИ

В Псковской области пройдет ряд мероприятий, приуроченных к празднованию Дня народного единства. Учитывая эпидемиологическую обстановку в регионе, все они будут организованы в дистанционном формате, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Самым масштабным тематическим событием станет традиционная международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Присоединиться к ней жители области смогут с 3 по 7 ноября на площадке www.miretno.ru. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, а также будет способствовать дальнейшему укреплению общероссийской гражданской идентичности.

Большое внимание будет уделено наполнению тематическим контентом страниц жителей региона в социальных сетях. Так, псковичей приглашают принять участие в видеоакции «Я узнал, что у меня есть огромная семья». Для этого необходимо до 4 ноября опубликовать на своих страницах в социальных сетях видео исполнения одноименного стихотворения Владимира Орлова и сопроводить пост хештегами #Мыедины, #Россияобъединяет, #Семья60, #Регион60. По итогам акции будет создан видеоролик и затем опубликован в региональных СМИ.

Кроме того, жители региона могут поддержать флешмоб «Объекты культуры», в рамках которого в социальных сетях нужно выкладывать фото с объектами культуры региона, дополняя их хештегами акции #4ноября, #Деньнародногоединства и #4ноябряПсков.

С 1 по 5 ноября в группах: https://vk.com/pskov_mol, https://vk.com/pskovrsm и https://vk.com/rdsh_pskov пройдет квиз-игра, участников которой проверят на знание истории празднования Дня народного единства.

Также в эти дни в социальных сетях можно будет рассказать про некоммерческие организации, которые объединяют людей вокруг своей деятельности.

День народного единства отмечается в России с 2005 года. Праздник учрежден в память о событиях 1612 года, когда ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских захватчиков.