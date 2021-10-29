Аверина повторила рекорд Канаевой по числу золотых медалей чемпионатов мира

17:27, 29 октября 2021, ПАИ

Россиянка Дина Аверина повторила достижение Евгении Канаевой по числу золотых медалей, завоеванных на чемпионатах мира. Спортсменка стала 17-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике, сообщает ТАСС.

В пятницу российские гимнастки завоевали золотые медали в групповом многоборье на чемпионате мира в японском Китакюсю. Второй стала команда Италии, третье место заняла сборная Белоруссии.

Ранее Дина Аверина побеждала на чемпионатах мира 2017-2019 годов, становилась серебряным призером Олимпиады в Токио в индивидуальном многоборье. В ее арсенале также 10 золотых наград чемпионатов Европы.