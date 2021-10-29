Аверина повторила рекорд Канаевой по числу золотых медалей чемпионатов мира
Россиянка Дина Аверина повторила достижение Евгении Канаевой по числу золотых медалей, завоеванных на чемпионатах мира. Спортсменка стала 17-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике, сообщает ТАСС.
В пятницу российские гимнастки завоевали золотые медали в групповом многоборье на чемпионате мира в японском Китакюсю. Второй стала команда Италии, третье место заняла сборная Белоруссии.
Ранее Дина Аверина побеждала на чемпионатах мира 2017-2019 годов, становилась серебряным призером Олимпиады в Токио в индивидуальном многоборье. В ее арсенале также 10 золотых наград чемпионатов Европы.
Как часто вы пишите от руки?
Псковский молодёжный центр предлагает принять участие в онлайн-проекте «Молодёжная планка 60»
Российские спортсмены заняли пятую строчку в медальном зачёте ЧМ по спортивной гимнастике
Параспортсмены из Псковской области завоевали медали всероссийских соревнований по настольному теннису