Педофила из Урала задержали в Псковской области

18:09, 29 октября 2021, ПАИ

С 11-го сентября полиция разыскивала по всей России Станислава Семенина за изнасилование мальчика. Как сообщают СМИ, он уже дважды судим за подобные преступления. Обнаружили его в селе Михайловское Псковской области, далеко от родных краёв. Задержанный не оказывал сопротивления. Сейчас он препровождён в Екатеринбург, сообщает «Уральский рабочий».

Полиция собирает улики. Возможно, что изнасилованный ребёнок окажется не единственным. С 35-летним Станиславом Семениным работают следователи.