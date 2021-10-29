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Артур Гаврилов из Великих Лук стал лучшим пожарным добровольцем

В Псковской области прошёл смотр-конкурс на лучших пожарных. Фото газеты «Наш путь»

Главным управлением МЧС России по Псковской области на постоянной основе организовано взаимодействие с добровольческими организациями Псковской области в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров.Об этом ПАИ сообщили корреспонденты азеты «Наш путь».

Добровольные пожарные – это неоценимая помощь сотрудникам пожарной охраны: как в профилактике пожаров, так и в их тушении. Так, с начала 2021 года добровольные пожарные псковщины для тушения пожаров и загораний привлекались 50 раз. Это помощь в подвозе воды к пожарным автоцистернам, а также самостоятельное тушение мусора и загораний травы.

В Псковской области состоялось подведение итогов смотра-конкурса на звание «Лучшая добровольная пожарная команда» и «Лучший добровольный пожарный». В связи с ограничениями, связанными с недопущением распространения коронавирусной инфекции конкурс проходил в заочном формате.

В ходе конкурса оценивались заслуги и достижения личного состава, показатели уровня профессионального мастерства и боевой работы в отчетный период; учитывались наличие аварийно-спасательного оборудования и набора для оказания первой помощи в оснащении пожарных автомобилей, наличие помещения для размещения пожарной техники, и вспомогательные помещения, помещения служб и другое.

По итогам конкурса лучшей добровольной командой стала ДПК ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж».

Лучшим пожарным добровольцем признан Артур Гаврилов из ДПД АО «Транснефть Верхняя-Волга» г. Великие Луки.

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