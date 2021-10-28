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Как сменить управляющую организацию, рассказали на образовательной площадке ЦУР Псковской области

Член Общественной палаты Псковской области Алексей Кириллов на образовательной площадке ЦУР Псковской области поделился, как сменить управляющую организацию. Об этом ПАИ рассказали в ПСковском ЦУРе.

«Процесс смены управляющей организации одновременно и достаточно простой и достаточно сложный. Для этого всего лишь необходимо провести общее собрание с выбором иной формы управления либо управляющей организации», - поделился эксперт. 

Также Алексей Кириллов рассказал, что входит в квитанцию за текущий ремонт. По его словам, в квитанции за содержание и ремонт включены все те услуги, которые собственники приняли на общем собрании при заключении договора управления.

«Как правило, это уборка придомовой территории, уборка подъездов, содержание инженерных систем. Это текущий ремонт, также там могут быть дополнительные услуги, такие, как видеонаблюдение, может быть консьерж или шлагбаум», - отметил Алексей Кириллов. 

Полный выпуск образовательной площадки можно посмотреть в официальной группе ЦУР Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

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