Книжно-иллюстративная выставка «В единстве народа - будущее России» открылась в Псковском колледже искусств

19:57, 29 октября 2021, ПАИ

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Книжно-иллюстративная выставка «В единстве народа - будущее России» открылась в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова. Об этом ПАИ рассказали в образовательном учреждении.

Красным цветом отмечен в календаре день 4 ноября. В этот день, начиная с 2005 года, Россия отмечает государственный праздник — День народного единства. И хотя это новый праздник, свое начало он берет в далёком XVII веке, в смутном времени. Именно тогда была продемонстрирована сила человеческого духа людей, сплотившихся перед лицом общей опасности, мужество и героизм, способность отдать жизнь за свободу и независимость родины. Праздник олицетворяет традиции патриотизма, взаимопомощи и единения вокруг общих целей.

В преддверии праздника в библиотеке колледжа оформлена тематическая выставка «В единстве народа - будущее России», посвящённая Дню народного единства.

Литература, представленная на данной экспозиции, поможет узнать много нового и интересного о нашей стране, от географического положения до достопримечательностей городов и обычаев многонациональной России.

Здесь представлены энциклопедии, повествующие об истории нашей страны, а главное - о давней, 400-летней истории самого Дня народного единства, об освобождении Москвы от польских интервентов силами народного ополчения. Исторический путь российского государства, в том числе и события 1612 года, широко представлены в книгах «История государства российского «Н.М. Карамзина, «О русской истории» В.О. Ключевского, «История России 9-20 века «А.И. Османова, «История России с древнейших времён до 1861 года» под редакцией Н.И. Павленко.

О подвигах и его героях — Д. Пожарском и К. Минине повествуют энциклопедические издания, где интересные факты того времени сопровождаются иллюстрациями. Книги В. Смирнова «Россия в бронзе» и В. Балязина «1000 занимательных сюжетов из русской истории» познакомят с важнейшими событиями и судьбами исторических деятелей, олицетворяющих своими трудами, подвигами и именами народ и наше государство. Более подробно об этом времени читатели смогут узнать из публикаций известных российских историков, писателей и публицистов, представленных на выставке.

Также на выставке можно познакомиться с интересными и захватывающими историческими романами и повестями о том времени.

Выставка открыта до 15 ноября в библиотеке колледжа искусств по адресу: ул. Набат, 5.