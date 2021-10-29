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Спорт

Золотые значки ГТО прибыли в Псков для участников движения воркаут

Сдача нормативов ГТО поможет при поступлении в учебные заведения. Фото ВКонтакте

В Псковскую область приехали первые золотые знаки комплекса «Готов к труду и обороне» для участников «Проекта развития воркаут движения, как основы подготовки к ГТО». Об этом Псковскому агентству информации сообщил лидер регионального движения Street Workout Виталий Дидыч.

Напомним, что спортивное движение Воркаут Псков занималось бесплатной подготовкой молодежи от 14 до 35 лет с 2020 по 2021 год по всем нормативам комплекса ГТО.

Заслуженные знаки помогут ребятам при поступлении в вузы, а также дадут бонусы в самих высших образовательных организациях и на различного рода службах и компаниях.

Отметим, проект реализовывался с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов, а также при поддержке администрации Псковской области, администрации города Пскова, проектного офиса команды 2018, Регионального оператора ВФСК ГТО в Псковской области – Центра спортивной подготовки Псковской области, Псковского городского молодёжного центра, Администрации Псковского района

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