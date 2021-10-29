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Происшествия

В Пустошкиноском районе произошло смертельное ДТП

Водитель легкового автомобиля погиб на месте. Фото ПАИ

Смертельное ДТП произошло на участке дороги между Пустошкой и Алолью у поворота на Заречье, сообщает корреспондент газеты «Вперёд».

По предварительным данным, легковой автомобиль марки «Мазда» выехал на встречную полосу и врезался в двигавшуюся в направлении Пустошки большегрузную «фуру». Водитель легкового автомобиля 1984 года рождения, местный житель, скончался на месте.  В районе происшествия работают служащие ПСЧ-26, медики «Скорой помощи», сотрудники Себежского ГИБДД. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

  • Смертельное ДТП в Пустошкинском районе
    Фото: ПАИ
  • Смертельное ДТП в Пустошкинском районе
    Фото: ПАИ
  • Смертельное ДТП в Пустошкинском районе
    Фото: ПАИ
  • Смертельное ДТП в Пустошкинском районе
    Фото: ПАИ
  • Смертельное ДТП в Пустошкинском районе
    Фото: ПАИ

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