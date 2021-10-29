Николай Козловский: Поликлиническое звено Великих Лук усиливают
Поликлиническое звено города Великие Луки усиливают. Об этом пишет Telegram-канал Luki-News со ссылкой на еженедельное видеообращение Николая Козловского.
«В настоящее время в поликлиники города приехали медики из близлежащих районов, а также ординаторы из Санкт-Петербурга. Это позволит перераспределить нагрузку. Кроме того, организована работа колл-центра. Задействованы волонтеры-медики из Великолукского медицинского колледжа», – рассказал глава города.
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