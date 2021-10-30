До +15 градусов обещают в Псковской области 30 октября
Температура воздуха в Псковской области сегодня днём поднимется до +15 градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском ЦГМС – филиале ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
Специалисты предполагают, что столбик термометра в регионе в субботу будет достигать отметок +10...+15 градусов.
В Пскове сегодня температура будет равна примерно +12...+14 градусам.
В целом же, в области прогнозируют переменную облачность, умеренный ветер южных направлений. Осадки не ожидаются.
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