До +15 градусов обещают в Псковской области 30 октября

09:02, 30 октября 2021, ПАИ

Температура воздуха в Псковской области сегодня днём поднимется до +15 градусов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском ЦГМС – филиале ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Специалисты предполагают, что столбик термометра в регионе в субботу будет достигать отметок +10...+15 градусов.

В Пскове сегодня температура будет равна примерно +12...+14 градусам.

В целом же, в области прогнозируют переменную облачность, умеренный ветер южных направлений. Осадки не ожидаются.