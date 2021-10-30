Незабываемым назвали путешествие по Псковской области ведущие телепередачи «Орёл и решка»

15:14, 30 октября 2021, ПАИ

О незабываемых впечатлениях, полученных ведущими телешоу «Орёл и решка» в Псковской области, рассказали сегодня в эфире канала «Пятница».

«Здесь время будто останавливается, возвращая своих гостей на сотни лет назад. Псков вдохновлял своей красотой великого Пушкина, но пугал целые армии недоброжелателей. Здесь осень может стать любимым временем года, а умиротворение сочетается с адреналином, раскрывая во всей красе многогранную русскую душу», – так начинается повествование о регионе.

Главной достопримечательностью Псковщины Тимур Родригез назвал местную архитектуру – дома богатых купцов, древние монастыри, каменные церкви, памятники, находящиеся под охраной ЮНЕСКО.

Тимур знакомился с достопримечательностями региона с бюджетом сто долларов. Этого хватило, чтобы взглянуть на Псковский кремль с каяка, перевоплотиться в средневекового стрельца, загадать желание под мечом князя Довмонта.

«Вот это я попал на движуху стрельцов-удальцов! Кстати, псковские стрельцы считались отдельным, очень уважаемым сословием, поэтому надеть на себя стрелецкий кафтан Тимурке-простолюдину – большая честь», – пошутил шоумен, примеряя исторический костюм, а также предположил, что именно стрелецкая сумка послужила прообразом популярного ныне аксессуара.

Регине Тодоренко досталась безлимитная карта, позволившая полетать на самолёте над Мальской долиной и покататься на вездеходах. Кроме того, телеведущая посетила мастер-класс по даунхиллу и побывала в доме семьи Пушкиных.

Регина была впечатлена панорамой Псковского озера с высоты птичьего полёта и древностью Мальской долины. С восторгом испытала на себе экстремальные местные развлечения.

Попала девушка и в средневековые палаты, где продегустировала блюда псковской кухни, особенно выделив рыбные котлеты. «Котлетки из судака – воздушные, как облачко!» – отметила Регина.

В Пушкинских Горах телеведущая посетила Тригорское и Михайловское. И была поражена видами, открывающимися из окна усадебного дома семьи поэта.

Кстати, пока Тимур декламировал стихотворение Александра Пушкина, Регина оставила под одним из мостиков Тригорского парка сюрприз для псковских телезрителей – сто долларов в бутылке.

Ведущие проекта удивились разнообразию местных развлечений, доступных туристу с любым бюджетом.

«Даже грустно отсюда уезжать – так здесь хорошо, так романтично! Даже хочется писать картины, стихи!» – подытожили они.