До декабря планируется завершить ремонт псковского ГКЦ

17:33, 30 октября 2021, ПАИ

В Городском культурном центре Пскова идут масштабные ремонтные работы, которые должны быть завершены к декабрю. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Капитально ремонтируют фойе первого этажа, главный вход в здание и колоннаду. Директор учреждения Елена Голубева отметила, что завершить работы планируется до декабря текущего года, чтобы в обновлённом здании встретить 60-летие, которое Городской культурный центр празднует в этом году.

На первом этаже идёт перепланировка помещений фойе.

«Оно станет просторнее за счет того, что входная группа будет вынесена за пределы здания. В фойе сделают новые подвесные потолки со встроенными светильниками. Стены оштукатурят и покроют декоративным текстурным составом, частично облицуют керамическим гранитом. Новое покрытие пола и лестницы также будет выполнено из керамогранита», - рассказали в пресс-службе города.

Крыльцо здания увеличивают в четыре раза. Лестницу облицуют керамогранитными плитами, установят перильное ограждение.

«В цокольной части здания предусмотрена замена в отдельных местах и ремонт кирпичной кладки стен, оштукатуривание, отделка облицовочным камнем. В контракт также вошел ремонт отмостки и водосточной системы», - говорится в сообщении.

Согласно контракту, идет замена кровли над колоннадой и ремонт самих колонн. Предусмотрено устройство систем антиобледенения и подсветки колоннады.

Все работы выполняет подрядная организация «Вам-Строй» по контрактам с Городским культурным центром. Средства на ремонт выделены из бюджета города Пскова.