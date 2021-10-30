Автомобиль перевернулся несколько раз во время ДТП в Опочецком районе

16:50, 30 октября 2021, ПАИ

Около деревни Пуршево Опочецкого района сегодня перевернулся автомобиль марки «Опель». Об этом сообщает газета Опочецкого района «Красный маяк».

По предварительным данным, за рулём находилась женщина, которая во время движения отвлеклась от дороги. Не справившись с управлением, она зацепила обочину. В результате машина несколько раз перевернулась.

Находящиеся в машине муж водителя и её ребёнок не пострадали. Сама женщина получила травмы головы и руки.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.