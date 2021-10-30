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Общество

«Спутник Лайт» может использоваться для повышения эффективности других вакцин

В ходе первого рабочего заседания саммита Группы двадцати (G20) по видеосвязи президент РФ Владимир Путин заявил, что однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» может использоваться для повышения эффективности других подобных препаратов. Россия уже работает по этому направлению с европейскими коллегами.

Президент подчеркнул, что кроме двухкомпонентной вакцины «Спутник V» в России создан и пользуется популярностью однокомпонентный препарат «Спутник Лайт». По словам главы государства, «Спутник Лайт» может использоваться для повышения эффективности других вакцин.

Владимир Путин напомнил, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса – «Спутник V», который сегодня одобрен уже в 70 странах мира с общим населением свыше четырех миллиардов человек.

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