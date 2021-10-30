Псковский омбудсмен почтил память невинных жертв политических репрессий

18:29, 30 октября 2021, ПАИ

Накануне национального Дня памяти жертв политических репрессий псковский омбудсмен Дмитрий Шахов почтил память невинных жертв у закладного камня, установленного у Мироносицкого кладбища в Пскове. Об этом сообщили на официальном сайте уполномоченного по правам человека Псковской области.

Дмитрий Шахов напомнил, что в этот памятный день мы вспоминаем полные как трагизма, так и великих свершений периоды времени в истории нашего государства 20–50-х годов XX века. Все граждане России, входившей в то время в состав Советского Союза, подверглись политическим репрессиям со стороны карательных органов первого в мире социалистического государства, где была установлена диктатура пролетариата. Омбудсмен отметил, что в те годы было всё: неправосудные приговоры, тайные аресты и казни, высылки в лагеря и специальные поселения, поражения в политических правах.

Он подчеркнул, что забывать историю своего государства, своего народа недопустимо. В Псковской области, по словам Дмитрия Шахова, в связи с его приграничным положением политические репрессии приобрели особый характер. Всего было реабилитировано 45 498 человек, репрессированных по политическим мотивам, из них было приговорено к высшей мере наказания – расстрелу – 8205 человек. Пострадали от массовых выселений, внесудебных арестов и расстрелов не только представители так называемого класса эксплуататоров – бывшие собственники фабрик и заводов, больших земельных угодий, чиновники и офицеры царской России, священнослужители и многочисленные члены семей этих категорий граждан, но и крестьяне, инженеры и учителя, врачи, военнослужащие Красной армии.

Уполномоченный по правам человека напомнил, что именно для сохранения памяти о безвинно пострадавших гражданах СССР при самой демократической по тем временам Конституции страны, превращённой властями в «фиговый листок», о тех страшных годах, которые никогда не должны повториться, и был учреждён этот памятный день. Именно в этот день во всей России вспоминают невинных жертв политических репрессий, в том числе проводят общероссийскую гражданскую акцию памяти жертв политических репрессий «возвращения имён».