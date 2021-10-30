Правительство РФ одобрило запрет на реализацию и дегустацию коньяка на специализированных ярмарках
Правительство России одобрило запрет на реализацию и дегустацию коньяка на специализированных ярмарках. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
«Одобрить проект поправок Правительства Российской Федерации к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и статью 21 Федерального закона «О рекламе» в части организации специализированных ярмарок винодельческой продукции, произведённой в государствах – членах Евразийского экономического союза» и направить их в Государственную Думу в установленном порядке», – говорится в сообщении.
По проекту устанавливается запрет реализации и дегустации в рамках проведения спецярмарок коньяка, бренди и виноградной водки.
Кроме того, устанавливается требование подтверждения места произрастания винограда, где произведена продукция, подлежащая реализации и дегустации в рамках проведения специализированных ярмарок.
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Правительство РФ одобрило запрет на реализацию и дегустацию коньяка на специализированных ярмарках
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