Правительство РФ одобрило запрет на реализацию и дегустацию коньяка на специализированных ярмарках

19:01, 30 октября 2021, ПАИ

Правительство России одобрило запрет на реализацию и дегустацию коньяка на специализированных ярмарках. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Одобрить проект поправок Правительства Российской Федерации к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и статью 21 Федерального закона «О рекламе» в части организации специализированных ярмарок винодельческой продукции, произведённой в государствах – членах Евразийского экономического союза» и направить их в Государственную Думу в установленном порядке», – говорится в сообщении.

По проекту устанавливается запрет реализации и дегустации в рамках проведения спецярмарок коньяка, бренди и виноградной водки.

Кроме того, устанавливается требование подтверждения места произрастания винограда, где произведена продукция, подлежащая реализации и дегустации в рамках проведения специализированных ярмарок.