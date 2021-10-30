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Общество

Трехдневный младенец заболел COVID-19, сообщил глава Минздрава РФ

Специалисты федерального консультативного центра в настоящий момент помогают в лечении новорожденного во Владимирской области, который на третий день своего рождения заразился от матери COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе беседы с журналистами, пишут «Известия».

Он рассказал, что ребенок в возрасте трех дней жизни заболел новой коронавирусной инфекцией, заразился от мамы. Болезнь проходит тяжело –потребовалась искусственная вентиляция легких. С первых дней постановки диагноза ведется совместно специалистами научного центра детей и подростков.

По словам Мурашко, в ходе рабочего визита в регион обсуждался вопрос выезда специалистов федерального центра для того, чтобы оказать помощь новорожденному на месте. Данный вопрос обсуждался с целью принятия решения относительно возможности перевода в другое медучреждение.

Министр отметил, что антитела, выработанные у матери, защищают и новорожденного, поэтому беременным женщинам необходимо вакцинироваться для защиты не только собственного организма, но и для жизни своего ребенка.

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