Трехдневный младенец заболел COVID-19, сообщил глава Минздрава РФ

19:40, 30 октября 2021, ПАИ

Специалисты федерального консультативного центра в настоящий момент помогают в лечении новорожденного во Владимирской области, который на третий день своего рождения заразился от матери COVID-19. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе беседы с журналистами, пишут «Известия».

Он рассказал, что ребенок в возрасте трех дней жизни заболел новой коронавирусной инфекцией, заразился от мамы. Болезнь проходит тяжело –потребовалась искусственная вентиляция легких. С первых дней постановки диагноза ведется совместно специалистами научного центра детей и подростков.

По словам Мурашко, в ходе рабочего визита в регион обсуждался вопрос выезда специалистов федерального центра для того, чтобы оказать помощь новорожденному на месте. Данный вопрос обсуждался с целью принятия решения относительно возможности перевода в другое медучреждение.

Министр отметил, что антитела, выработанные у матери, защищают и новорожденного, поэтому беременным женщинам необходимо вакцинироваться для защиты не только собственного организма, но и для жизни своего ребенка.