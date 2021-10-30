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Глава Евросовета: Евросоюз должен готовиться к будущим пандемиям, поэтому необходим международный договор

Евросоюз должен готовиться к будущим пандемиям, поэтому необходим международный договор, который укрепит сотрудничество в данном вопросе. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель на саммите G20 в Риме, пишут РИА Новости.

Мишель отметил, что договор о пандемиях позволит укрепить международное сотрудничество: лучший обмен информацией, лучшее обнаружение пандемий и рамки для поиска соответствующих решений.

По его словам, у стран G20 есть коллективный экономический интерес и моральное обязательство распространить вакцины от COVID-19 по миру.

Глава Евросовета подчеркнул, что наиболее важно развивать производство вакцин в Африке и в странах, испытывающих экономические проблемы.

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