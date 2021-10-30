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Общество

Мошенники активизируются в период нерабочих дней, рассказал эксперт

Злоумышленники в России активизируются в период нерабочих дней, с 30 октября по 7 ноября: они будут предлагать россиянам получить сверхприбыль, инвестируя в криптобиржи и фондовый рынок. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на руководителя направления Solar webProxy компании «Ростелеком-Солар» Петра Куценко.

Он отметил, что в связи с закрытием торгово-развлекательных комплексов и заведений общепита во время нерабочих дней люди будут больше времени проводить в интернете.

Злоумышленники стремятся заманить свою жертву различными уловками. Пользователи получают электронные письма, в которых им предлагается посетить интернет-портал инвестиций и заработать. Также мошенники обзванивают потенциальных жертв и публикуют рекламные объявления.

При посещении сайта пользователю предлагают открыть криптокошелёк или брокерский счёт и перевести туда деньги, предоставив доступ к другим счетам, включая онлайн-кошельки.

После пополнения баланса средства пользователя оказываются у мошенников. В личном кабинете происходит симуляция роста доходности инвестиций, и жертва обмана переводит на счёт большую сумму. В тот момент, когда человек хочет вывести заработанные средства, он сталкивается с проблемой, так как не может получить свои деньги.

Эксперт подчеркнул, что жертва не успевает заподозрить обман, так как её просят быстро принять решение.

По словам Куценко, чтобы обезопасить себя в Сети, нужно перед началом инвестирования выбрать брокера и изучить принципы работы в данной сфере. Не стоит торопиться и соглашаться на условия компании, которая обещает сверхдоходные инвестиции.

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