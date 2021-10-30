Президент РФ Владимир Путин заявил, что бюджет России в 2021 году будет профицитным

20:39, 30 октября 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин, выступая на саммите Группы двадцати в режиме видеоконференции, сообщил, что в России в 2020 году на фоне масштабных мер поддержки населения, малого и среднего бизнеса, а также системы здравоохранения дефицит бюджета увеличился до 4 % ВВП. Это позволило добиться восстановления рынка труда, а также нормализовать в нынешнем году макроэкономическую политику так, что бюджет 2021 года будет профицитным.

Владимир Путин подчеркнул, что вынесенные на повестку дня саммита темы мировой экономики и глобального здравоохранения соответствуют тем вопросам, которые приходится решать всем странам мира.

Президент РФ напомнил, что в 2020 году на фоне глубокого кризиса, вызванного пандемией, экономическими властями многих стран были приняты решения о значительном увеличении бюджетных дефицитов, что во многом позволило запустить восстановление глобальной экономики. Он также подчеркнул, что такие экстраординарные меры, сопровождающиеся покупкой ценных бумаг центральными банками, должны носить ограниченный во времени характер.