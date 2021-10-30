Врач сообщил, что коронавирус может способствовать появлению «дыр» в стенках легких

22:05, 30 октября 2021, ПАИ

Коронавирус может спровоцировать появление «дыр» в стенках легких, рассказал врач-пульмонолог Сергей Пурясев в беседе с «URA.RU».

По словам эксперта, такое отверстие (свищ) представляет собой разрешившийся гнойник, который может вызвать сепсис и заражение крови.

Врач отметил, что трудность лечения заключается в том, что сшивать свищ нельзя, поэтому он устраняется антибиотиками, бронхоскопией, когда идет очистка от гноя.

Он подчеркнул, что в большинстве случаев абсцесс легкого развивается у алкоголиков, а также у людей с трофическими расстройствами и проблемами с питанием.

Однако специалист заметил, что и здоровые люди могут стать «жертвами» болезни.