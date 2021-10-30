Туроператоры рассказали, где россияне планируют отмечать Новый год

22:41, 30 октября 2021, ПАИ

Порядка 40% туристов планируют провести Новый год в Египте, рассказали РИА Новости представители отрасли. Также в пятерку лидеров вошли Турция, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Мальдивы и путешествия по России.

Кроме этого, среди клиентов Tez Tour встречаются заявки на отдых в зимние даты в Мексике, Доминикане, Венгрии, на Шри-Ланке, Маврикии, Кубе и некоторых других странах.

В «TUI Россия» рассказали, что среди внутренних направлений самым популярным является регион Сочи – около половины заявок. Далее следуют путешествия в Великий Устюг - 13%, Шерегеш - 12%, Кавказские Минеральные Воды - 5% и Геленджик - 4%.

Туроператор подчеркнул, что вырос интерес к экскурсионным турам: лидирующее место занимают Казань и Санкт-Петербург, с небольшим отставанием за ними следуют Москва, Калининград и Иркутск, а также туры по маршруту Золотого кольца. Все больше туристов в качестве места встречи Нового года выбирают Карелию.

По данным сервиса путешествий Tutu.ru, лидером на внутренних авианаправлениях из Москвы на Новый год является Симферополь, куда продано 6,8% билетов, за ним Сочи - 6,2%, Калининград - 4,4%, Кавказские Минеральные Воды - 3,6% и Петербург - 2,7%.