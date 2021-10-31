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Происшествия

В столице Тывы убиты две несовершеннолетние сестры

В Тыве убиты две девочки 9 и 14 лет. Преступление совершено в столице Республики Кызыле, сообщает местный следственный комитет.

Несовершеннолетних сестёр с множественными травмами обнаружили ночью 31 октября у дома № 37/3 по улице Лопсанчапа. 9-летняя девочка скончалась на месте происшествия, а 14-летняя – позднее в медицинском учреждении. По данному факту следственные органы СК РФ по Республике Тыва возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ.

Проведены осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний уроженец Тес-Хемского района Республики Тыва, привлекающийся к уголовной ответственности по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время с его участием проводят необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.

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