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Общество

Псковскому приюту для бездомных животных «Лесопилка» требуются сотрудники

Приюту для бездомных животных «Лесопилка» в Пскове требуются сотрудники на постоянной основе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в общественной организации «Зоозащита».

Открыты вакансии для мужчины с графиком 3 через 3 (1000 рублей за смену) и женщины с графиком 2 через 2 ( 900 рублей смена)

В обязанности сотрудников приюта входит уход за животными, уборка вольеров, клеток, помещений, уборка территории (для мужчин), топка печей, мытье посуды, выгул и кормление, неотложные работы, которые неизбежно возникают в процессе работы.

Обязательная стажировка оплачивается в размере 50%. Оплата постоянным сотрудникам производится без задержек из пожертвований на приют.

График: с 9:30 до 19:30 (20.00)

По всем вопросам можно обращаться к руководителю приюта Вере Коротковой по телефону: 89113623125.

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