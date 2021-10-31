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Календарь красоты на ноябрь

Колумнист Псковского агентства информации, астролог Наталья Баранова даёт рекомендации об уходе за собой на последний месяц осени. Сверяем свои бьюти-процедуры с лунными энергиями.

Месяц снова начинается на убывающей Луне, а это значит, что вплоть до новолуния 4 ноября будут очень эффективны краткосрочные очистительные диеты и разгрузочные дни. Знак Скорпиона, в котором на этот раз проходит новолуние, склоняет к жёстким чисткам типа йоговской шанк-пракшаланы. Но на столь экстремальные процедуры стоит решаться, если нет проблем со здоровьем, а ещё лучше, если будет санкция врача. Умеренная разгрузка тоже принесёт ощутимую пользу.

Напоминаю, если вы хотите, чтобы волосы отрастали медленнее (актуально для женщин с короткой стрижкой), лучше посещать парикмахера на убывающей Луне — с 1 по 4 ноября и с 20 ноября до конца месяца. Все процедуры, способствующие росту волос и их густоте, лучше делать в период с 5 по 19 ноября.

1 ноября — маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук, натуральные маски, траволечение, посещение врача.

2-3 ноября — работа над имиджем, подбор образов, визит к стилисту. Шоппинг, покупка декоративной косметики. Окрашивание волос, бровей, ресниц. Стрижки и причёски. Прокалывание ушей, уколы красоты.

4-5 ноября — депиляция, глубокие пилинги и чистки, горячие обёртывания, сауна, баня, жёсткий массаж. Для любителей эсктрима — стояние на доске с гвоздями.

6-7 ноября — покупка брендовой одежды и косметики. Окрашивание волос, стрижки, сложные причёски, татуаж.

8-9 ноября — скульптурирующий массаж, йога, растяжка, криосауна, соляная пещера. Массаж камнями. Любые закаливающие процедуры.

10-11 ноября — креативные стрижки, тату, пирсинг, прокалывание ушей, поиск своей изюминки, оригинальной фишки.

12-14 ноября — чистки, пилинги, маски, водные процедуры, аквааэробика, спа, ароматерапия, расслабляющий массаж, уход за волосами, медитации. Уход за стопами, в т. ч. массаж, педикюр.

15-16 ноября — активные виды спорта, антицеллюлитные обертывания, все процедуры, способствующие стройности и быстро сгоняющие лишний вес. Короткие стрижки. Окрашивание бровей и ресниц. Покупка одежды для спортивных занятий. Начало занятий спортом на регулярной основе.

17-19 ноября — скульптурирующие массажи, работа с воротниковой зоной, процедуры для шеи, занятия аэробикой, окрашивание бровей и ресниц, татуаж. Покупка косметики и духов.

20-21 ноября — маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук. Стрижки, иглоукалывание, прокалывание ушей, пирсинг.

22-24 ноября — уходовые процедуры для кожи и волос, питательные маски для лица и тела с натуральными компонентами, мягкие пилинги.

25-26 ноября — окрашивание и наращивание волос, сложные причёски. Татуаж, армирование золотыми нитями. Любые процедуры, которые делают вас роскошнее, придают лоска. Шоппинг, покупка косметики и дорогих украшений.

27-28 ноября — любые очистительные процедуры, посещение врача, маникюр, педикюр, уходовые процедуры для рук, натуральные маски с травами.

29-30 ноября — работа над имиджем, подбор образов, визит к стилисту. Шоппинг. Окрашивание волос, бровей, ресниц. Стрижки и причёски. Уколы красоты, прокалывание ушей.

Наталья Баранова
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