Астрологический прогноз на ноябрь: уроки кармы и трансформации

17:13, 31 октября 2021, ПАИ

Месяц начинается с довольно сложного новолуния (5 ноября в 0:15 мск) в знаке Скорпиона. К светилам сделает оппозицию революционный бунтарь Уран, поэтому весь месяц стоит ожидать обострения темы борьбы с ограничениями и отстаивания своих прав.

А в сам день новолуния при таком аспекте могут «выкрутасничать» бытовая техника и компьютеры, возникнуть проблемы с электричеством. Помните о технике безопасности, не перегружайте себя и будьте аккуратны за рулём (пик аварийности — 4-8 ноября!). Помните также, что вблизи новолуния понижены энергетический фон и иммунитет. Могут ощущаться усталость и упадок сил.

Отлично, если вы до 4 ноября успеете закончить какие-то дела, начатые в предыдущем месяце. 5 ноября традиционно планируем дела на предстоящий лунный цикл. Всё, что вы запрограммируете в день новолуния, будет развиваться в течение следующего лунного месяца.

Скорпион — знак мощных изменений и трансформаций. Солнце находится в Скорпионе до 22 ноября. А это значит, что трансформации в той или иной степени затронут каждого из нас. Подумайте, что бы вы хотели изменить в своей жизни? Какая её область нуждается в радикальной чистке? Отличная практика накануне новолуния в Скорпионе выкинуть из дома весь старый хлам, а ещё лучше сжечь его. Сразу почувствуете приток свежих сил и ощутите, как изменилось пространство вокруг вас. Также можно поступить и со старыми отжившими убеждениями. Выпишите на листок бумаги все убеждения, которые мешают вам жить, а потом сожгите.

Самой сложной будет первая неделя ноября. Возможны профессиональные неурядицы, пробуксовка в делах, ощущение, что мир вставляет палки в колёса. Ситуации взрывного характера тоже не исключены. Крупные покупки, особенно компьютерной и бытовой техники, лучше отложить.

До 24 ноября в знаке Скорпиона находится также Меркурий — планета информации и коммуникаций. Будьте готовы к тому, что на свет вылезут старые тайны и попадают скелеты из шкафов. Если вы сами давно бьётесь над ответом на какую-то загадку, есть хорошие шансы наконец-то узнать правду. В этот период люди с большим скепсисом относятся к любой информации, в том числе и к рекламе. Учитывайте это при создании инфопродуктов.

5 ноября Венера, планета денег, любви и удовольствий, переходит в знак Козерога. Мы становимся более сухими, расчётливыми и рациональными, меньше склонны транжирить деньги. Но отношения, завязавшиеся в этот период, будут хоть и менее романтичными, зато более надёжными и прочными. Также при Венере в Козероге могут возникать служебные романы, причём один из партнёров окажется выше по статусу и положению. В этот период лучше копить деньги, а не тратить. Стоит подумать об инвестициях и удачном вложении средств.

Ещё одно важное астрологическое событие ноября — лунное затмение 19 числа. Вплоть до 4 декабря, до солнечного затмения, мы вновь оказываемся в коридоре затмений. Напомню, в этот период происходят события из разряда фатальных, которые невозможно избежать. В любом случае они сформированы нашими предыдущими деяниями. Заработали себе хорошую карму — получите, распишитесь. Плохую — ну что ж, опыт — сын ошибок трудных.

Данное затмение не сулит ничего особо страшного, так как происходит в целом на благоприятных аспектах. Оно может актуализировать для вас вопросы финансов, других ресурсов, затронуть темы «моё – чужое». Если видите возможности хорошо заработать и приумножить ресурсы, не отказывайтесь от них.

19 ноября, в день затмения и полнолуния, будьте аккуратны, по возможности откажитесь от мест большого скопления людей и не ввязывайтесь в конфликты.

Последняя неделя ноября, с 22 числа, когда Солнце перейдёт в знак Стрельца, будет более оптимистичной. Перед нами откроются новые горизонты, настроение улучшится, общение станет более свободным.