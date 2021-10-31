Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Астрологический прогноз на ноябрь: уроки кармы и трансформации

Месяц начинается с довольно сложного новолуния (5 ноября в 0:15 мск) в знаке Скорпиона. К светилам сделает оппозицию революционный бунтарь Уран, поэтому весь месяц стоит ожидать обострения темы борьбы с ограничениями и отстаивания своих прав.

А в сам день новолуния при таком аспекте могут «выкрутасничать» бытовая техника и компьютеры, возникнуть проблемы с электричеством. Помните о технике безопасности, не перегружайте себя и будьте аккуратны за рулём (пик аварийности — 4-8 ноября!). Помните также, что вблизи новолуния понижены энергетический фон и иммунитет. Могут ощущаться усталость и упадок сил.

Отлично, если вы до 4 ноября успеете закончить какие-то дела, начатые в предыдущем месяце. 5 ноября традиционно планируем дела на предстоящий лунный цикл. Всё, что вы запрограммируете в день новолуния, будет развиваться в течение следующего лунного месяца.

Скорпион — знак мощных изменений и трансформаций. Солнце находится в Скорпионе до 22 ноября. А это значит, что трансформации в той или иной степени затронут каждого из нас. Подумайте, что бы вы хотели изменить в своей жизни? Какая её область нуждается в радикальной чистке? Отличная практика накануне новолуния в Скорпионе выкинуть из дома весь старый хлам, а ещё лучше сжечь его. Сразу почувствуете приток свежих сил и ощутите, как изменилось пространство вокруг вас. Также можно поступить и со старыми отжившими убеждениями. Выпишите на листок бумаги все убеждения, которые мешают вам жить, а потом сожгите.

Самой сложной будет первая неделя ноября. Возможны профессиональные неурядицы, пробуксовка в делах, ощущение, что мир вставляет палки в колёса. Ситуации взрывного характера тоже не исключены. Крупные покупки, особенно компьютерной и бытовой техники, лучше отложить.

До 24 ноября в знаке Скорпиона находится также Меркурий — планета информации и коммуникаций. Будьте готовы к тому, что на свет вылезут старые тайны и попадают скелеты из шкафов. Если вы сами давно бьётесь над ответом на какую-то загадку, есть хорошие шансы наконец-то узнать правду. В этот период люди с большим скепсисом относятся к любой информации, в том числе и к рекламе. Учитывайте это при создании инфопродуктов.

5 ноября Венера, планета денег, любви и удовольствий, переходит в знак Козерога. Мы становимся более сухими, расчётливыми и рациональными, меньше склонны транжирить деньги. Но отношения, завязавшиеся в этот период, будут хоть и менее романтичными, зато более надёжными и прочными. Также при Венере в Козероге могут возникать служебные романы, причём один из партнёров окажется выше по статусу и положению. В этот период лучше копить деньги, а не тратить. Стоит подумать об инвестициях и удачном вложении средств.

Ещё одно важное астрологическое событие ноября — лунное затмение 19 числа. Вплоть до 4 декабря, до солнечного затмения, мы вновь оказываемся в коридоре затмений. Напомню, в этот период происходят события из разряда фатальных, которые невозможно избежать. В любом случае они сформированы нашими предыдущими деяниями. Заработали себе хорошую карму — получите, распишитесь. Плохую — ну что ж, опыт — сын ошибок трудных.

Данное затмение не сулит ничего особо страшного, так как происходит в целом на благоприятных аспектах. Оно может актуализировать для вас вопросы финансов, других ресурсов, затронуть темы «моё – чужое». Если видите возможности хорошо заработать и приумножить ресурсы, не отказывайтесь от них.

19 ноября, в день затмения и полнолуния, будьте аккуратны, по возможности откажитесь от мест большого скопления людей и не ввязывайтесь в конфликты.

Последняя неделя ноября, с 22 числа, когда Солнце перейдёт в знак Стрельца, будет более оптимистичной. Перед нами откроются новые горизонты, настроение улучшится, общение станет более свободным.

Наталья Баранова
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Где проводите нерабочие дни?
Проголосовать >>>

31 октября 2021

Новый КоАП РФ даст возможность платить административные штрафы со скидкой
31 октября 2021

Неделя начинается с «Псковского телеграма Online»
31 октября 2021

Псковичам рассказали, где можно привиться «Спутником-лайт»
31 октября 2021

В Красногородском районе произошел пожар в нежилом доме
31 октября 2021

В Красногородске загорелся магазин

31 октября 2021

Минпросвещения планирует закрыть прием в колледжи по 43 профессиям
31 октября 2021

Для вакцинации детей и подростков концентрация вакцины «Спутник V» снижена в 5-10 раз

31 октября 2021

Артиллерийский снаряд обнаружен в Великолукском районе

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...